الهلال السعودي يقترب من تجديد عقود 5 نجوم

أكدت تقارير صحافية، أن الهلال السعودي يتجه إلى تجديد عقود العديد من نجومه، لضمان استقرار الفريق.

وأفاد موقع “onefootball”، أن الزعيم اقترب من تجديد عقد الحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وكشف أن المفاوضات إيجابية مع الثنائي روبن نيفيز وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش.

كما أفادت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن إدارة الهلال فتحت باب المفاوضات مع المهاجم عبد الله رديف من أجل تجديد عقده، وذلك قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن سيموني إنزاغي رفض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية فكرة الاستغناء عن رديف أو إعارته، بالرغم من وصول عرض رسمي من نادٍ فرنسي، إضافة إلى وجود اهتمام من الفتح والشباب والاتفاق للتعاقد معه.

وفضّل إنزاغي استمرار رديف ضمن قائمة الفريق هذا الموسم.

الشرق