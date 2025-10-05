عالمية

لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانات

2025/10/05
السد العالي
مصر السد العالي

رصدت ” صدى البلد ” تدفقات المياه من خزان أسوان وذلك عقب الزيادة فى منسوب نهر النيل.

جاء ذلك خلال تنفيذ الإجراءات الدورية التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى من أجل تنظيم حركة تصريف المياه والحفاظ على التوازن المائى فى مجرى النيل.

وأكدت المصادر بأن فتح بوابات الخزان جاء فى إطار خطة وزارة الرى، للتعامل مع معدلات الفيضان والزيادة فى المنسوب، بما يضمن مرور المياه بشكل آمن دون تأثير سلبى على المنشآت المائية أو القرى المطلة على ضفتى النيل، ويراعى فى هذه الإجراءات تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية، بجانب تأمين المجرى الملاحى أمام حركة العبارات والمراكب السياحية.

صدى البلد

