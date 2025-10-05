وزير الزراعة والري يشهد فعاليات “منتدي الأمن الغذائي في السودان”

استضافت قاعة معهد الدوحة للدراسات العليا بدولة قطر، السبت، منتدى الأمن الغذائي في السودان – شراكة فاعلة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات.

وشهد المنتدى سعادة البروفيسور عصمت قرشي وزير الزراعة والري وسعادة السفير بدر الدين عبد الله سفير السودان بدولة قطر، بجانب الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا والدكتور إيهاب سعد عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات والمهندس النعيم المهدي رئيس رابطة المهندسين الزراعيين وعدد من المهتمين والمختصين من السودان وقطر.

وجاء المنتدى بتعاون كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة ومعهد الدوحة للدراسات العليا ورابطة المهندسين الزراعيين السودانيين بدولة قطر.

وبدأ المنتدى بكلمات ترحيبية بالحضور، ثم جاءت الجلسة الافتتاحية أعقبتها جلسة الأمن الغذائي والإحصائيات بجانب رؤية الفاو، ثم دار الحديث والنقاش عن محاور استراتيجية التعاون بين السودان ومنظمة أكساد ودور الجهات غير الحكومية في تعزيز الأمن الغذائي .

وحملت الجلسة قبل الأخيرة مبادرة رابطة المهندسين الزراعيين في دولة قطر، أعقبتها الجلسة الختامية التي تناولت التوصيات وإعداد خطة العمل.

وذكر المعهد في بيان أن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن الغذائي في السودان في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والتغيرات المناخية، بمشاركة نخبة واسعة من المؤسسات الرسمية والخيرية والبحثية، من أبرزها؛ صندوق قطر للتنمية وجمعية الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية ووزارة الزراعة والغابات في السودان، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين والجهات المعنية بقضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

سونا