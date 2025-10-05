إثيوبيا ترد على مصر بشأن فيضانات سببها سد النهضة

انتقدت إثيوبيا، السبت، التصريحات الصادرة عن مصر، والتي اتهمتها فيها بالتسبب بفيضانات في السودان من خلال فتح بوابات سد النهضة الضخم الذي افتُتح مؤخرا على نهر النيل، وهو ما أثار توترا بين البلدين.

وافتُتح سد النهضة الإثيوبي الكبير والذي يعتبر أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، مطلع سبتمبر.

والجمعة، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إنها تابعت “تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها (سد النهضة) غير الشرعي المخالف للقانون الدولي”.

واعتبرت أن “هذه التصرفات ألحقت اضرارا بالسودان (…) وتفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب”.

وتشهد عدة مناطق في السودان منها العاصمة الخرطوم، فيضانات منذ أسابيع وتعزو السلطات السودانية ذلك إلى تغير المناخ وهطول أمطار غزيرة استثنائيا وفتح بوابات السدود.

ووصفت وزارة المياه الاثيوبية في بيان السبت تصريحات السلطات المصرية بأنها “ضارة وكاذبة وتهدف إلى خداع المجتمع الدولي”، على حد تعبيرها.

وأوضحت أديس أبابا أن سبب الفيضانات في السودان “هو بالأساس زيادة حجم مياه النيل الأبيض، وهو أحد روافد نهر النيل وليس له علاقة بإثيوبيا”.

يقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا ويتدفق إلى السودان حيث يلتقي بالنيل الأبيض ليشكلا نهر النيل.

ويوفر النيل الأزرق ما يصل إلى 85 بالمئة من مياه نهر النيل.

من ناحية أخرى، قالت إثيوبيا إن السد كان من شأنه أن يحول دون “تدمير تاريخي للأرواح البشرية والبنية التحتية” في السودان ومصر في الأشهر الأخيرة بعد “الأمطار الغزيرة على المرتفعات الإثيوبية” هذا العام.

