مجمع الفقه الإسلامي : الأربعاء اول ايام شهر رمضان المعظم

أعلن مجمع الفقه الإسلامي ان الأربعاء الموافق الثامن عشر من فبراير 2026م هو أول أيام شهر رمضان المعظم للعام 1447للهجرة.

وتمنى المجمع أن يجعله شهر خير وبركة على البلاد والعباد سائلين الله تعالى أن يحفظ السودان وأهله، وأن يسبغ عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يؤلف بين قلوب أبنائه، ويجمعهم على كلمة سواء، وأن ينصر قواته المسلحة، ويثبتها على الحق، ويحفظها من كل سوء، وأن يرد كيد المعتدين، ويخزي أعداء البلاد والعباد.

سونا