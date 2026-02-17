سنار: إنعقاد اجتماع المراجعة الربع سنوي لمشروع المساعدات الصحية

انطلقت اليوم بقاعة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار فعاليات اجتماع المراجعة الربعي للربع الثاني لمشروع المساعدات الصحية والاستجابة للطوارئ (SHARE)، الذي يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية والتغذوية المتكاملة للمجتمعات الهشة بالولاية.

وينفذ المشروع بواسطة منظمة بانكير بالتعاون مع اليونيسيف بمحلية سنار، بحضور د. إبراهيم العوض، مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، وعدد من قادة العمل الصحي، وممثلي المنظمات والشركاء المحليين، ومديري محليتي سنجة وسنار.

وأشار د. محمد حمودة الإمام، مدير مكتب منظمة بانكير، إلى أن المشروع شمل اختيار 20 مركزًا صحيًا لتقديم خدمات الصحة والتغذية والرعاية الأساسية، مشيدًا بالشراكة مع اليونيسيف في برامج تغيير السلوك، ومؤكدًا أن التعاون مع وزارة الصحة ساهم في استعادة النظام الصحي بالولاية.

بدورها، أوضحت فاطمة محمد عبد الحليم، مدير الرعاية الصحية الأساسية، أن المشروع جاء استجابة لحاجات ملحة في مجالات صحة الأم والطفل، التغذية، الصحة المجتمعية، والتثقيف الصحي، مشددة على ضرورة تكامل الشركاء لضمان نجاح المبادرة التي شملت كافة الوحدات الإدارية الثلاث بمحلية سنار.

وأكد صابر فرح بخيت، المدير القطري للمنظمات، سعيهم لتوسيع نطاق المشروع جغرافيًا لدعم خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا اعتماد المشروع كمبادرة إنسانية من البنك الدولي.

وأشار ممثل مفوض العون الإنساني، السر بله، إلى أن المشروع ساعد في استقرار الحياة بالمحلية، داعيًا إلى تعميمه على مستوى الولاية.

من جانبه، شدد د. إبراهيم العوض على أن مشروع share يمثل شراكة حقيقية بين بانكير، اليونيسيف، ووزارة الصحة، مشيدًا بالجهود المبذولة في المراكز الصحية الـ20 لتقديم الرعاية وتخفيف العبء عن المجتمع في بادرة إنسانية تعكس اهتمام المنظمات بالمجتمع.

سونا