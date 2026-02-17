حكومة غرب كردفان تتفقد جرحى معركة الكرامة بمستشفى الضمان بالأبيض

تفقد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية غرب كردفان المكلف والوالي بالإنابة المهندس محمود إسماعيل، يرافقه عدد من أعضاء حكومة الولاية من القيادات الأمنية والتنفيذية، جرحى ومصابي الولاية بمتحركي (مسك الختام والصياد) الذين يتلقون العلاج بمستشفيي (الأمل والضمان) بمدينة الأبيض. وذلك يوم الاثنين.

​وحيا الوالي بالإنابة صمود القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة، مترحماً على أرواح الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداءً للوطن، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والعودة الآمنة للأسرى والمفقودين إلى ديارهم.

​من جانبه أكد مدير جهاز المخابرات العامة بولاية غرب كردفان بالإنابة، المقدم أمن محمد عثمان صالح، أن المسيرة مستمرة حتى يتم تطهير كامل تراب الوطن من دنس مليشيا أسرة دقلو المتمردة وذلك بفضل تكاتف القوات المسلحة وكافة التشكيلات المساندة لها.