ورشة لتعزيز تبني المحاصيل المعززة غذائياً لصغار المزارعين بسنار

نظّمت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار، بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة تدريبية بمحطة بحوث سنار استهدفت صغار المزارعين وأصحاب المصلحة من ولايات سنار والقضارف والنيل الأبيض، وذلك في إطار دعم إنتاج المحاصيل المعززة غذائياً وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار، المهندس نورالدين داؤود موسى، أهمية التنسيق المحكم بين هيئة البحوث الزراعية وجامعة سنار في إطار تكامل الأدوار، مشيداً بدعم منظمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لبرامج إنتاج المحاصيل المعززة غذائياً.

ودعا إلى تبني أصناف مقاومة للتغيرات المناخية في المجالات الحقلية والبستانية والغابية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وناقشت الورشة مشروع توطين وتبني إنتاج المحاصيل المعززة غذائياً، وعلى رأسها الذرة صنف (دهب) والدخن صنف (عزيز)، بما يسهم في تحسين القيمة الغذائية ورفع الإنتاجية.

من جانبه، أوضح نائب المدير التنفيذي لمحلية سنار الزاكي أحمد محمد أن ربط البحوث الزراعية بشركاء العملية الإنتاجية يمثل أساس النجاح، داعياً إلى تكثيف الورش التدريبية لصغار المنتجين من أجل تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً اهتمام المحلية بالنهوض بالزراعة.

بدوره، أكد مدير هيئة البحوث الزراعية ، بروفيسور أحمد أبو عصار، أن الهيئة تعمل عبر 27 محطة بحثية على مستوى السودان، من بينها ثلاث محطات بولاية سنار (سنار، السوكي، أبو نعامة)، مشيراً إلى إعداد خطة خمسية للأعوام 2026 – 2030 لاستيعاب الاحتياجات الفعلية للولايات، مع التشديد على أهمية التنسيق للنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في إعادة الإعمار.

وفي ذات السياق، أعلن مدير مشاريع سنار المروية بوزارة الإنتاج، المهندس الهادي فضل، تبني إدارة المشاريع لإنتاج المحاصيل المعززة غذائياً ضمن خطة الموسم الزراعي المقبل، مؤكداً اهتمام المشاريع المروية بقضايا صغار المزارعين والعمل على تطوير أنماط زراعتهم.

من جهتها، أوضحت منسق المشروع دكتورة فاطمة محمد أن فكرة تبني المحاصيل المعززة غذائياً جاءت لمعالجة نقص عنصري الزنك والحديد، لما لهما من أهمية لصحة الإنسان.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها تنفيذ حقول إيضاحية بالشراكة مع هيئة البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية، والترويج للأصناف المعززة غذائياً عبر إدارات التقانة والإرشاد، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وتفعيل وحدات إنتاج التقاوي بالولايات المعنية، وبناء قدرات المزارعين وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، إلى جانب استنباط أصناف بيضاء سريعة النضج لمواكبة التغيرات المناخية، وتسجيل الجمعيات في شعبة منتجي التقاوي.

