الهلال الأحمر تعلن اكتمال عودتها للخرطوم لتعزيز العمل الإنساني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني رسمياً اكتمال عملية العودة إلى الخرطوم، ومزاولة نشاطها ميدانياً من هناك عبر مكاتبها وكوادرها، تلبية للنداء الإنساني، حيث تأتي الخطوة في وقت تعيش فيه المنطقة ظروفاً استثنائية، مما يفرض وجوداً مباشراً وآليات عمل فاعلة على الأرض لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت الجمعية في إفادة ، أن مباشرة أعمالها من داخل العاصمة يهدف في المقام الأول إلى استعادة الفعالية الكاملة لعملياتها الإنسانية، والإشراف المباشر على توزيع المساعدات الغذائية والطبية في المناطق الأكثر احتياجاً، مبينة أنها تسعى عبر هذه العودة إلى تفعيل شبكة متطوعيها الواسعة لتقديم الإسعافات العاجلة، ودعم المستشفيات ومراكز الإيواء التي تعمل تحت ضغوط معيشية وصحية هائلة.

وأكدت الجمعية مباشرة الفرق ميدانياً عمليات حصر الأضرار وتقييم الاحتياجات الراهنة للسكان، منوهة إلى أنها وضعت أولوية قصوى لتوفير مياه الشرب النقية وخدمات الرعاية الصحية الأولية. موضحة أن الخطوة تمت بتنسيق دقيق مع كافة الجهات ذات الصلة، لضمان أمن وسلامة الكوادر والمتطوعين، وتأمين انسياب القوافل الإغاثية دون عوائق تذكر.

وفي سياق متصل، وجهت الجمعية دعوة مفتوحة لكافة الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتعزيز التعاون مع مكتب ولاية الخرطوم، بهدف سد الفجوات الغذائية والدوائية المتزايدة.

وجددت الجمعية تأكيدها على الالتزام الصارم بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وعلى رأسها الحياد والاستقلالية، لضمان استمرارية الخدمات الإنسانية في أرقى صورها.

سونا