والي الشمالية يؤكد إهتمامه بتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بالمحليات

أكد والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، اهتمام حكومة الولاية بتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة في جميع المحليات، لا سيما المناطق الريفية، مشيراً إلى استمرار الجهود الرسمية لتلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية ومعاش الناس، والمضي قدماً في مسيرة التنمية والتطور.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بمدينة دنقلا ورشة مشروع صندوق تنمية المحليات، التي نظمها المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع وزارة المالية والقوى العاملة وديوان الحكم المحلي بالولاية، تحت شعار: (معاً لتنمية عادلة ومستدامة للمحليات).

وأوضح الوالي أن الهدف من إنشاء الصندوق يتمثل في تنظيم وتسهيل ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، وتحديدها وفق الأولويات، مع توظيف الموارد المتاحة واتباع منهج التخطيط الاستراتيجي السليم والعلمي المدروس، بما يسهم في إحداث تنمية ريفية حقيقية ومتساوية بين المحليات.

من جانبه، أكد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية، الأستاذ أمير حسن البشير، أهمية الصندوق الذي أجازه مجلس وزراء حكومة الولاية مؤخراً، في تحقيق تنمية متوازنة وعادلة ومستدامة بالمحليات.

وتحدث المدير التنفيذي لمحلية دنقلا، دكتور مكاوي الخير، إنابةً عن المديرين التنفيذيين بالمحليات، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بالشمالية، دكتور بشرى فضل خليل، مؤكدين أهمية إنشاء الصندوق في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة، وتفاوت مستويات التنمية بين المحليات.

سونا