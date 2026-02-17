وفد الجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد يختتم زيارته للجزيرة

إختتم وفد الجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد برئاسة السفير خالد أحمد محمد علي نائب رئيس الجمعية زيارتهم لولاية الجزيرة بالوقوف على سير الدورات التدريبية لمعززي الصحة بمحليات أم القرى وشرق الجزيرة وذلك ضمن حملة للتوعية والإرشاد بمخاطر مرض الكبد الفيروسي .

وثمن المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة الأستاذ بله عبد الله خوجلي جهود إدارة الشؤون الصحية في الإهتمام بالتوعية والإرشاد لمحاربة الأوبئة.

ودعا لدى مخاطبته اليوم بمستشفى الأطفال برفاعة الورشة التدريبية لمعززي الصحة للتوعية بمرض الكبد الفيروسي التي نظمتها الجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد ووزارة الصحة بالولاية ضمن الحملة التي أطلقتها الجمعية في كل الولايات لينعكس اثر ذلك إيجابياً على المجتمع والصحة العلاجية بالمحلية .

من جانبها أشادت مدير إدارة تعزيز الصحة بالولاية الأستاذه أسماء محمد بابكر بالتنسيق القائم بين إدارة الطواريء وإدارة تعزيز الصحة مشيرة إلى أن التوعية وتعديل السلوك ونقل الوعي يحتاج لتضافر الجهود مثمنة الشراكات التي تم عن طريقها تنفيذ التدخلات الصحية بالولاية .

فيما أوضح دكتور معتز أحمد البشير الأمين العام للجمعية السودانية لرعاية وتوطين زراعة الكبد أن العمل يأتي في إطار الشراكة مع وزارة الصحة بالجزيرة وتحت رعاية مجلس السيادة بغرض التوعية بخطورة إلتهاب الكبد الفيروسى، مشيراً إلى أن تدخل الجمعية يشمل عدة محاور أهمها التدريب والتثقيف .

سونا