مدير التأمين الصحي بنهر النيل يؤكد أهمية إعداد برنامج عمل للنهوض بالاداء وتعزيز جودة الخدمة

أكد دكتور فاروق فيصل أحمد، مدير التأمين الصحي فرع نهر النيل، على إعداد برنامج عمل متكامل لجميع الإدارات والوحدات التنفيذية والأقسام للعام الجديد، بهدف النهوض بالأداء وتعزيز جودة الخدمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لإدارة الفرع بمكتبه بعطبرة، بحضور مديري الإدارات والوحدات التنفيذية ورؤساء الأقسام.

واستعرض د. فاروق خلال الاجتماع ما تم إنجازه خلال العام الماضي، مع الوقوف على إيجابيات وسلبيات الأداء، وشدد على الالتزام ببرنامج المطالبات في الخدمة الأساسية والحزمة الإضافية، مثمناً جهود حكومة الولاية ووزارة المالية في إدخال ثلاثة آلاف أسرة جديدة تحت مظلة التأمين الصحي عبر صندوق تنمية المحليات.

كما قدم مدير إدارة التخطيط، جعفر حسن الجعلي، تقرير أداء الفرع عن يناير 2026 وتناول الاجتماع الأداء المالي والإداري، والتغطية السكانية، وأداء الوحدات التنفيذية، مع إصدار توجيهات لتجويد الأداء خلال العام الحالي، مؤكداً على تفعيل برنامج الإشراف الإداري والمحاسبي وتغطية كافة الأنشطة والأحداث، ومتمنياً للجميع شهر رمضان مباركاً.

سونا