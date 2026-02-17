تدريب الكوادر الصحية بالجزيرة بدعم من منظمة الإغاثة الأولية الدولية

حيث أشارت الأستاذة أميرة بخيت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة لدى مخاطبتها الجلسة الإفتتاحية للورشة إلى أن نظام الترصد المرضي يعتبر من أهم المحاور التي تبنى عليها الطوارئ الصحية، وابانت أن الهدف من الورشة تقوية مهارات كل الكوادر العاملة في الترصد المرضي لتحقيق الجودة المطلوبة بجانب تقوية نظام مكافحة العدوي في المؤسسات والمجتمعات وقالت إن الورش تعكس المشاكل التي تواجه العمل والوصول إلى سبل تذليلها .