تدريب الكوادر الصحية بالجزيرة بدعم من منظمة الإغاثة الأولية الدولية
بدأت صباح الاثنين بوزارة الصحة بولاية الجزيرة الورشة التدريبية لكوادر الصحة للإستعداد للإستجابة لحالات الطوارئ والأوبئة التي أقامتها منظمة الإغاثة الأولية الدولية بالتعاون مع وزارة الصحة.
حيث أشارت الأستاذة أميرة بخيت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة لدى مخاطبتها الجلسة الإفتتاحية للورشة إلى أن نظام الترصد المرضي يعتبر من أهم المحاور التي تبنى عليها الطوارئ الصحية، وابانت أن الهدف من الورشة تقوية مهارات كل الكوادر العاملة في الترصد المرضي لتحقيق الجودة المطلوبة بجانب تقوية نظام مكافحة العدوي في المؤسسات والمجتمعات وقالت إن الورش تعكس المشاكل التي تواجه العمل والوصول إلى سبل تذليلها .
من جانبها أوضحت الاستاذة نجوى محمد مدير قسم الطوارئ أن الورشة تستهدف الأطباء وكوادر المختبرات والإحصاء بهدف تقوية الترصد المرضي الإستجابة للطوارئ ومكافحة الأوبئة وتقوية نظام مكافحة الأوبئة في 13 مؤسسة صحية بمحلية جنوب الجزيرة .
مبينة أن المعلومات تعتبر هي الأساس في بناء الخطط مشيدة بمنظمة الإغاثة الأولية الدولية والتي أقامت العديد من الدورات التدريبية في مجال الترصد المرضي الإستجابة السريعة للمكافحة والسيطرة علي الوباء .
سونا