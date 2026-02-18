شراكة ذكية بين المواصفات والمقاييس ومجلس البيئة لتعزيز الجودة وحماية المستهلك بنهر النيل

استقبل الدكتور احمد سيد احمد عمر مدير قطاع المواصفات بولاية نهر النيل الأستاذة حواء محمد ادريس الامين العام للمجلس الأعلى للبيئة بالولاية بمكتبه برئاسة القطاع بعطبرة، الاثنين.

وتهدف الزيارة الى الوقوف على مناشط الهيئة وبحث آفاق التعاون المشترك بما يعزز مطلوبات الجودة ويحمي المستهلك بولاية نهر النيل.

حيث إطّلع وفد المجلس الأعلى للبيئة على منظومة المختبرات بقطاع المواصفات وما تقوم به من أدوار فنية ورقابية، كما شملت الزيارة جولة بالمعرض التعريفي الذي يعكس أنشطة الهيئة واختصاصاتها.

وعقب الجولة عُقد اجتماع مشترك برئاسة د. أحمد سيد أحمد مدير قطاع المواصفات والأستاذة حواء محمد إدريس، الامين العام لمجلس البيئة بالولاية وقد خلص الاجتماع إلى التوجّه نحو توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة متميزة تسهم في تمكين تطبيق المواصفات القياسية وتعزيز الاشتراطات البيئية بولاية نهر النيل.

وتضمّنت مجالات الشراكة المقترحة التعاون في العمل الفني المختبري، والمشاركة في الرقابة الميدانية على المنشآت الصناعية، والاستعانة بخبرات الهيئة في تطوير مختبرات البيئة، إلى جانب نشر ثقافة الجودة والتوعية البيئية.