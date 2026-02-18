وزارة الانتاج بالشمالية تؤكد نجاح موسم الكرامة الثاني بنسبة 79%

اكد المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية مهندس عثمان احمد عثمان نجاح موسم الكرامة الثاني بنسبة 79% واشار الى زراعة مساحة 836,843 فدانا من محاصيل العروة الشتوية من جملة المساحة المستهدفة البالغة اكثر من مليون فدان وبلغت جملة المساحة المزروعة بمحصول القمح (190,776) فدانا من جملة المستهدف (300) الف فدان بنسبة 60% فيما بلغت مساحة الفول المصري المزروعة (64,254) فدانا من جملة المستهدف (100) الف فدان بنسبة 64% بجانب زراعة مساحات مقدرة من التوابل والخضروات والاعلاف.

واضاف المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية في تصريح (لسونا) ان الموسم واجهته بعض المشاكل والتحديات من بينها عدم استقرار التيار الكهربائي والذي عملت حكومة الولاية بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات لتأمين الكهرباء للقطاع الزراعي وذلك بالتوجه نحو الطاقات البديلة خاصة الطاقة الشمسية، حيث تم تركيب سبعة الاف منظومة لصغار المزارعين خلال الفترة السابقة.

وقال ان الموسم خلى تماما من اي آفات زراعية تؤثر على الانتاج والانتاجية، مؤكدا ان الوزارة بدأت مبكرا الإعداد لعمليات حصاد محاصيل موسم الكرامة الثاني لاسيما محصول القمح عقب شهر رمضان المعظم، فيما بدأت عمليات حصاد محصول الفول المصري بعدد من حواشات وحيازات المزارعين الصغيرة.