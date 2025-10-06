والي كسلا يرأس اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بالولاية

ترأس والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق بأمانة الحكومة اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذي تم من خلاله مناقشة توصيات ملتقى الاستثمار الثالث الذي أقيم بالولاية الشهر الماضي ومراجعتها مع الجهات المختصة بتنفيذ التوصيات وإيلاء المهام لها، بالإضافة إلى مناقشة لائحة وقانون الاستثمار اللذين تمت إحالتهما للإدارة القانونية للتعديل فيهما حتى يكونا مواكبين لمناخ الاستثمار المتطور بالولاية.

وقال الدكتور عبد المنعم إدريس يعقوب مفوض مفوضية الاستثمار والصناعة والسياحة بالولاية مقرر المجلس إن الاجتماع كان مثمراً ويعد من الاجتماعات الهامة التي سيكون لها أثر في تطوير العمل الاستثماري بالولاية.

وأوضح أن الاجتماع استعرض المشروعات ذات العلاقة بملتقى الاستثمار والتي تم الترتيب لها في الملتقى، والتي منها الصناعات الدوائية وكيفية معالجة العقبات التي تعيق هذه المشروعات.

وأضاف أن المجلس بحث أيضاً كيفية تطوير العمل داخل المفوضية والنافذة الواحدة بما يضمن سرعة وسهولة الإجراءات للمستثمرين.

من جانبه، دعا الوالي رئيس المجلس إلى أهمية الترتيب للعمل الاستثماري الذي يفتح المجالات للدخول فيها، خاصة وأن الولاية تمتلك من الميزات الاستثمارية الكبيرة والمتعددة التي تجعلها في المقدمة.