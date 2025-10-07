والي البحر الأحمر ينعي ايلا

ينعي السيد والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود وأعضاء حكومته ومواطني الولاية المغفور له بإذن الله تعالى / الدكتور /محمد طاهر إيلا. والي ولاية البحر الأحمر الأسبق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق.

والذي وفاته المنية بجمهورية مصر العربية – القاهرة الإثنين 6/أكتوبر/2025.

يعتبر القيادي والي ولاية البحر الأحمر الأسبق محمد طاهر إيلا قيادي من طراز فريد؛ ورمز من الرموز الوطنية؛ سطر إسمه بأحرف من نور في تاريخ الدولة السودانية ، أفنى حياته في خدمة المجتمع عامة، وخدمة شرق السودان بصورة خاصه، إشتهر محمد طاهر إيلا بحكنته ومدرسته الإدارية المتفردة ، ومواقفه التاريخية المشرفة.

ننعي فيه دماثة خلقه وطيب معشره، وسيرته العطرة التي سارت بها الركبان وستظل نبرأس يحتذى به.

ظل المرحوم محمد طاهر إيلا يسخر جهوده في خدمة المجتمع، ويعمل بصدق لترسيخ قيم التعايش ووحدة الصّف بشرق السودان.

نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلهم أهله وذويه و معارفه وجيرانه الصبر وحسن العزاء.