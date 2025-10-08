بين الحرف والوجدان: رحلة ممتعة مع “بداية البداية”

في حديث دافئ مع الكاتبة وجدان عبدالعزيز اللحيدان، صاحبة كتاب – بداية البداية -، الذي حمل بين صفحاته مجموعة من الخواطر المتنوعة التي ترافق القارئ في رحلة مليئة بالفوائد والقيم، وتتحدث عن مشاعر مختلفة تفتح آفاقًا واسعة للتفكر والتأمل، ذكرت أ. وجدان أن الخواطر بالنسبة لي ليست نصوصًا عابرة، بل محطات يعيشها الإنسان في رحلة من التأمل والمعرفة، وكل موضوع أكتبه ينبع من شعور خاص، وخلف هذا الشعور تنبثق رؤى كثيرة للحياة، وتضيف أن من أبرز المواضيع التي تناولتها في كتابها الخِيَرة، والصلاة، والرضا، والآباء، معتبرةً أنها محاور تمسّ جوهر الإنسان وتلامس احتياجاته الروحية والعاطفية.

من الطفولة بدأت الكتابة

بدأت علاقتي مع الكتابة منذ الصغر، كنت أجد فيها ملاذي الأول، أكتب لأفهم نفسي ولأحاور أفكاري، أما عن مصدر إلهامها فتوضح: أن الإلهام يأتي حين أكون في رحلة سفر، أو عندما أتنزه بين الطبيعة، فهناك أشعر أن الأفكار تنساب كما تنساب نسمة الصباح، وتختم وجدان حديثها برسالة صادقة: اكتبوا بصدق، فالكلمة الصادقة تصل مهما كانت بسيطة، والخواطر ليست مجرد حروف، بل حياة صغيرة نمنحها للآخرين.

جريدة الرياض