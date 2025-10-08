مصر تتهم إثيوبيا بإغراقها

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، إنه بحث خلال لقائه مع نظيره الهولندي قضية وصفها بـ”المصرية الوجودية”، وهي قضية المياه.

وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء مع نظيره الهولندي، أن هذه الإجراءات — التي سبق أن حذرت منها مصر مرارا — أدت بالفعل إلى غرق مساحات واسعة من الأراضي في السودان، فضلاً عن تضرر العديد من أراضي “طرح النهر” في مصر.

وجدد التأكيد على أن ما حدث هو نتيجة مباشرة للسياسات الإثيوبية غير المسؤولة، مشيرًا إلى أن “أحادية الجانب” في التعامل مع نهر النيل تثبت صواب الموقف المصري الداعي إلى ضرورة إخطار مسبق وتنسيق كامل مع دولتي المصب — مصر والسودان — قبل اتخاذ أي إجراءات تخص مياه النيل.

وفي شأن آخر، أكد عبد العاطي أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى معاهدة فيينا بشأن المزايا والحصانات الدبلوماسية، مشدّدًا على أن التزام جميع الدول التي تستضيف سفارات أجنبية على أراضيها يقتضي توفير الحماية الكاملة والدعم اللازم لتلك البعثات الدبلوماسية.

ورحب الوزير المصري بالحرص الذي أعرب عنه نظيره الهولندي في هذا السياق، مثمنا التزام هولندا الواضح بتوفير كل أشكال الحماية للسفارات العاملة على أراضيها، ومن بينها السفارة المصرية.

المصدر: الشروق