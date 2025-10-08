اجتماع اللجنة الفنية لإعلام المخاطر بوزارة الصحة ولاية الخرطوم

ترأس الدكتور حسن بشير مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم اجتماع اللجنة الفنية لإعلام المخاطر ومشاركة المجتمع، بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية (WHO) وممثل منظمة اليونيسف (UNICEF) وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية الداعمة لأنشطة تعزيز الصحة في مكافحة حمّى الضنك.

ناقش الاجتماع سير العمل في عمليات تفتيش المنازل ومتابعة أداء المعززين الصحيين، حيث أشار المشاركون إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في المنازل المغلقة التي تعيق جهود المكافحة.

كما بحث الاجتماع تدريب معلمي الصحة المدرسية بالولاية لتمكينهم من أداء دور فعال في التوعية الصحية داخل المدارس، إلى جانب المساهمة في بث الرسائل التوعوية للمجتمع حول الوقاية من حمّى الضنك ورفع مستوى الوعي الصحي العام.