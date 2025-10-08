وزير الموارد البشرية: صحة الإنسان ركيزة التنمية المستدامة

أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم محمد صالح، أن الحرب أفرزت واقعاً معقداً يتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للخروج منه، مشيراً إلى أن المنتدى القومي لشركاء القطاع الصحي يمثل فرصةً تاريخيةً لإعداد خطةٍ وطنيةٍ لتعزيز أدوار أجهزة الدولة، باعتبار أن صحة الإنسان تمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

وقال الوزير، لدى مخاطبته بفندق الربوة ببورتسودان فعاليات المنتدى القومي لشركاء القطاع الصحي، إن وزارته على استعدادٍ لتقديم كل ما من شأنه دعم وزارة الصحة في أداء مهامها، موضحاً أن الحرب المفروضة أفرزت واقعاً اجتماعياً واقتصادياً معقداً يستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإعادة بناء الوطن.

وأضاف أن المؤسسات الوطنية أثبتت صلابتها وقدرتها على الصمود في وجه التحديات، وظلت تعمل رغم قسوة الظروف لتؤكد أن السودان باقٍ ما بقي أهله الأوفياء.

وأشار إلى أن المنتدى يشكل فرصةً لإنتاج وثيقةٍ وطنيةٍ مرنةٍ تُوزَّع فيها الأدوار والمسؤوليات بين الشركاء وفق أولويات المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز أدوار مؤسسات الدولة وتمكينها من المساهمة الفاعلة في إعادة إنتاج التنمية، موضحاً أن الاستثمار في صحة الإنسان هو أساس التنمية المستدامة.

ودعا الوزير إلى إصلاح النظام الصحي بمكوناته الستة لبناء نظامٍ صحيٍ مرنٍ ومستجيبٍ ومعافى يحقق الأمن الصحي والعدالة الاجتماعية، مشدداً على ضرورة العمل المشترك مع الوزارات الوطنية والمنظمات الدولية لإعادة بناء الإنسان السوداني وترميم النسيج الاجتماعي وتعزيز التماسك والمصالحة.

وأكد معتصم أن وزارته تركز جهودها على التوعية والتثقيف ونبذ خطاب الكراهية، وبناء الأسرة، وتوفير مقومات العودة الطوعية للنازحين باعتبارها أساس الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية المستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة تُعد وزارة المجتمع، وتعمل على توسيع المشاركة المجتمعية في جميع برامج النظام الصحي، لا سيما الوقائية منها كالإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض والتوعية العامة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على دعم وزارته الكامل لمخرجات المنتدى واستعدادها لتبني التوصيات وتحويلها إلى برامج عملية تسهم في بناء نظامٍ صحيٍ عادلٍ ومستدامٍ يربط بين الصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في منظومةٍ واحدةٍ متماسكة .

وأكد أن الحكومة تولي القطاع الصحي أولويةً قصوى باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة لبناء الدولة واستقرار المجتمع، مشدداً على أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة.

سونا