والي الجزيرة يعلن عن ترتيبات لإنشاء محفظة لتمويل القطاع الصناعي

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى تفقده الثلاثاء سير العمل في إعادة تأهيل معبر الباقير بمحلية الكاملين إلتزام حكومة الولاية بإنفاذ توجيهات الفريق مهندس مستشار إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة بصيانة وتأهيل المعبر، لافتاً لأهمية المعبر في تأمين شمال الولاية مشيراً لأهمية منطقة الباقير الصناعية بإعتبارها العمود الفقري للصناعة بالبلاد .