الإعيسر: الإعلام شريك استراتيجي في دعم الصحة

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، أن الإعلام يعد شريكا استراتيجياً في دعم القطاع الصحي وقضايا المجتمع، مشيداً بالشراكات والتنسيق القائم بين وزارة الصحة الاتحادية ومختلف الجهات ذات الصلة.

وقال الإعيسر، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمنتدى القومي لشركاء القطاع الصحي، الذي نظمته وزارة الصحة الاتحادية بمدينة بورتسودان تحت شعار “شراكة فعالة: جسر الصحة من الاستجابة نحو التعافي والاستدامة”، إن هناك شراكة عميقة بين وزارتي الإعلام والصحة في تنفيذ العديد من الخطط والبرامج، إلى جانب أدوار مشتركة ومتعارف عليها في دعم الأنشطة الاستراتيجية بالقطاع الصحي.

سونا