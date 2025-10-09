توزيع 20 ألف سلةٍ غذائية ضمن مشروع العزة والكرامة لعمال الجزيرة

وجّه الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية بتوفير الضمانات اللازمة لمنح الدرجات الدنيا من العاملين السلة الغذائية .

وأعلن لدى مخاطبته الثلاثاء ببرج العمال بمدني الاحتفال الذي أُقيم على شرف تدشين مشروع العزة والكرامة، والذي ينفّذه اتحاد نقابات عمال الولاية بالشراكة مع حكومة الولاية وبنك أم درمان الوطني، عن توزيع 20 ألف سلةٍ غذائية للعاملين تحت شعار (لا للإغاثات، بمرتباتنا نكتفي بذاتنا)، بتشريف الدكتور سر الختم الأمين رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، دعمه ومساندته لقضايا العاملين بالولاية، مشيداً بمشاركة اتحاد نقابات عمال الولاية في الحرب والسلم.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات السودان حرص حكومة الولاية على حقوق العاملين، كاشفاً عن محفظةٍ قومية بمشاركة 19 بنكاً لتأمين التمويل اللازم لقوت العاملين، معلناً تعميم السلة الغذائية لكل العاملين في السودان.

وأكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، تأثير غياب النقابات على حقوق العاملين والخدمات والمشاريع الإنتاجية التي تُخفف أعباء المعيشة عن العاملين، داعياً وزارة المالية الاتحادية إلى سداد متأخرات العاملين والنظر في قسمة الموارد للولايات بسبب عدم قدرة بعض الولايات على الالتزام بالمنشورات الصادرة من وزارة المالية، مؤكداً أن مرتبات ومتأخرات العاملين تُعدّ من أولويات حكومة الولاية.