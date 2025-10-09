«الموسيقى الدولي بدورته الـ 25» يحتفي بـ «صوت الكويت» شادي الخليج

يحتفي مهرجان الموسيقى الدولي في دورته الـ 25 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خلال الفترة من 22 إلى 25 الجاري بالفنان القدير شادي الخليج، وذلك في حفل افتتاح المهرجان بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي باعتباره شخصية المهرجان من خلال أمسية غنائية بعنوان «صوت الكويت» بقيادة المايسترو د خالد نوري وغناء عبدالعزيز المسباح وخالد العجيري، حيث سيقدم من خلال الأمسية مجموعة من أعماله الغنائية الخالدة التي قدمها في الفترة من ستينيات الى تسعينيات القرن الماضي وتتخللها مقاطع مرئية إيضاحية للكشف عن زوايا عديدة من حياته الفنية المميزة.

كما ستقام ضمن أنشطة المهرجان فعالية (ملتقى شخصية المهرجان) تضم حلقات نقاشية تقام في فندق فوربوينتس الأولى بعنوان «شخصية الفنان القدير شادي الخليج» يتحدث فيها د.يوسف الرشيد والملحن القدير أنور عبدالله ويديرها الإعلامي عبدالسلام جاد، والحلقة النقاشية الثانية تتضمن العديد من المحاور، منها مراحل تطور الأغنية السعودية يتحدث عنها الزميل علي فقندش ومراحل تطور الأغنية البحرينية يتحدث فيها الباحث محمد جمال ومراحل تطور الأغنية العمانية، يتحدث فيها فتحي محسن، ومراحل تطور الأغنية الكويتية، يتحدث فيها الملحن القدير أنور عبدالله.

الأنباء الكويتية