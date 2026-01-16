منة شلبي في أول ظهور عالمي بعد الزواج في مهرجان روتردام

بدأت الفنانة منة شلبي نشاطها الفني بعد زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بظهور عالمي أول في “مهرجان روتردام السينمائي الدولي” في دورته الـ55، حيث كشفت إدارة المهرجان عن عرض فيلمها الجديد “الأصليين” كعرض أول في هولندا، ضمن فعاليات المهرجان، في خطوة تعكس استمرار حضور السينما المصرية على الساحة العالمية.

وكشفت منة شلبي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” عن اختيار الفيلم للعرض في “مهرجان روتردام السينمائي الدولي”، حيث نشرت بوستر الفيلم وعلّقت عليه بالقول: “أعلنت إدارة “مهرجان روتردام السينمائي” عن عرض فيلم “الأصليين” ضمن برنامج الاحتفال بالمخرج مروان حامد في دورته الـ٥٥ والتي ستُقام في الفترة من ٢٩ كانون الثاني/يناير وحتى ٨ شباط/فبراير، ليكون هذا العرض الأول له في هولندا”.

تأتي مشاركة منة في الفيلم ضمن برنامج خاص لتكريم المخرج مروان حامد، تقديراً لمسيرته الفنية وأسلوبه البصري المميز الذي ترك بصمة واضحة في الأفلام العربية.

ويشمل برنامج المهرجان عرض عدد من أبرز أعمال المخرج مروان حامد، الى جانب فيلم “الأصليين”، تقديراً لإبداعه السينمائي وتميّزه في تناول القضايا الاجتماعية والفكرية بأسلوب بصري فريد.

يشارك في فيلم “الأصليين” عدد من النجوم، أبرزهم: منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، كندة علوش، محمد ممدوح، هناء الشوربجي، ليلى فوزي، خالد الذهبي، عباس أبو الحسن، تامر نبيل، حسام الحسيني، ناهد نصر الله، محمد سليمان، شاكيرا فطين، مهران غريب، طارق والي، مع ضيف الشرف أحمد فهمي.

وتدور أحداث الفيلم حول “سمير عليوة” الشخصية التي يمثّلها ماجد الكدواني، وهو موظف بنك يواجه موقفاً مفاجئاً، حيث يُطلب منه مراقبة شخصية منة شلبي عبر جهة غامضة تُعرف باسم “الأصليين”. والفيلم يناقش موضوعات فلسفية عميقة مثل الحرية، الهوية، والوطن.

