لبست النقاب ودعيت له باقتناع .. شمس البارودي توجه رسالة الى إعلامية شهيرة

نشرت الفنانة شمس البارودي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ووجهت رسالة الى الإعلامية راغدة شلهوب.

وكتبت شمس البارودي : يا أهلا بالمعارك يابخت من يشارك بنورها نستبارك ونطلع متصورين رسالة للمذيعة رغدة شلهوب الجميلة اللى جمالها بيزداد مع كبر السن وهيا مازالت صغيرة طبعآ ولكن حاولت يارغده ألاقي صورة بالنقاب على تليفونى مالقتش بس أكيد حجيبها وحاولت الأقى صورة لعبدالناصر الكنا بنغنى مع حليم هذه الأغنية وننادى يا أهلا بالمعارك وكان ناصر متوعيش عليه أنتى طبعآ كنتى لسه مااتولدتيش كان قدوة ومثل أعلى لنا في المراهقة وبداية الشباب وكان زى ظابط الجيش فخر لمن يرتديه إلا أن أقدار الله أرادت لنا الصدمة وانكسرنا وتغيرنا بعد الهزيمة قصدى النكسة وجانا الرئيس المؤمن وقام بالدعوة للسلام هل عقيدتنا وايماننا تغير أو تزعزع لأ يا دودو بيدلعوكى يقولولك إيه بجد غدغود مثلا ولا دودو.

وأضافت شمس البارودي : المهم كبرنا ونضجنا ووجدنا أن كل أمر في الحياه يحتاج الحكمة والروية والنظرة الصائبة للأمور وكانت دعوة السلام هيا صلب الدين وماتعلمناه من مواقف الرئيس السادات وتعلمنا مش بس أسلوب السياسه المحنك ولكن صحيح الدين أيضا يادودو(( أنا عجبنى اسم دودو للدلع )) إيه رأيك ؟؟ وحدث الانفتاح على كل مناحى الحياه سياسة دين اقتصاد

وأصبحت الرؤا لكل قطاعات المجتمع أكثر حرية بعدما حوصرنا في رأي واحد يشكل خريطة المجتمع تعالي كده نفتكر أفلام فاتن طيب شاديه طب هندرستم طيب مريم فخر الدين ولا أقولك بلاش القد امهاتى دول قيمة وشرف أكيد ولكن أمى كآنت ست بيت طيب الأقل سننا اخواتى الكبار مثلا ناديه لطفى سعاد حسنى نبيله عبيد طيب ناديه الجندى ننزل أصغر شوية جيلى نجلاء فتحى ميرفت آمين مديحه كامل نيللي ولا اقولك حغلبك ليه الأصغر أصغر يادودو يسرا إلهام شاهين منى ذكى عدى بقي كل البنوتات الصوغنانين التعرفيهم كلهم يارغدة عملوا أدوار مشابه لما عملته وراجعى واتفرجى على تاريخ افلامهم كونى أنا تشبعت في افلامى وأنا في اوائل العشرينات بمن قبلى ثم نضج فكرى ووجدانى في ارتميت في أحضان كتب السلف ثم تعمقت وتثقفت بصحيح الدين من الشيوخ المعاصرة.

وأضافت: علمت أن رسولنا قال **ماشاد الدين أحد إلا غلبه ** آى الدين يغلبه ** وقال ** اوغلوا في الدين برفق ** يعني بالشويش بالبلدى كده وبعدين يادودو أنا نسيت أقولك بس لأنك ماكنتيش لا حتفهمى ولا حعرفى أصل أنا كنت قريت للعثيمين وابن باز وهم أشد العلماء تشددا دين صحيح ولكنه يكبل عقلك وربي في كتابه القرآن الكريم يخاطب أولى الألباب أى العقول وبعدين يادودو بتقولى لابني ماما تخففت علشان الشغل.

وتكمل شمس البارودي حديثتها : أنهى شغل ياحجوجه أنا لبست النقاب ودعيت له باقتناع ست سنوات فقط كان زوجى يعمل زى الفل الدخل قل يامدام لمآ هو حبيبي قرر يسلك طريقي ويتبحر في الدين مع إنه كان سلوكا نعم الرجل والزوج المسلم أصل يارغدة مش حتحسي البقولوا إلا لو فكرتى لما الراهبات يترهبن دى مرحلة روحية لا يشعرها إلا من يعيشها ونحن ديننا لايسمح بالرهبنة ولكن يسمح بالغوص في أحضان الدين ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا ما أنعم الله به علينا نضج ثم تغير ثم حب لله ورسوله ولكل مخلوقاته وفهم صحيح الدين الذي حاول المجتمع أن يتوهنا فيه ولعلمك أنا سعيدة بما وصلت له في أوج شبابي وعنفوان اقبالى على الحياه لأصل لمآ تعلمناه من سيرة الأوائل وحتى ما رايناه في مدارسنا الراهبات في طفولتنا وأسألك يارغدة ألم تنضجى في عملك هل أنتى مثلما كنتى من عشر سنوات ألم تتغير أفكارك بعض الجهلاء يقولون عنى تصورنا أنها زهدت الدنيا وتركتها لنا بجد ضحكتونى عندما تعرض عليا الملايين لاشارك برامج محترمة واعتذر خوفا من تسلسل رجوعى للاضواء ومنذ بداية اعتزالي وأنا أقول أنا اعتزلت التمثيل ولكنى لم اعتزل الحياة حتى ربنا لم يمنعنا من التمتع بالحياة.

)) سورة الأعراف أيه ٣٢ ف من ذكاء ونضج آى آى آى حد يارغدة سياسي اقتصادى دينى مذيع أن يظل يتعلم وهذا يعتبر نمو في العقل الذي يخاطبه الله وأظن أنك جلست مع رجل شاب في مقتبل عمر الرجولة نعم الرجل الرزين الواثق الشبعان دنيا ودين.

وأخيرا قالت شمس البارودي : نحن يارغدة ربينا رجال ذوق ومجدع ورقي واتزان ونشاءتهم في بيت يملؤا الحب والعطاء والتسامح والاحتواء جعلهم اسوياء حتى ومن يخطيء يرده عقله وقلبه إلى مستودع النور والأمان الذي نشأ فيه حبا لأب لم يبخل عليهم بشيء كلهم تعليم على أعلى مستوى لتكون الدنيا في ايديهم والدين في قلوبهم عمر تعلم في سويسرا 🇨🇭 ومحمود بين أمريكا وكندا وعبدالله أوكرانيا وبيروت وانجلترا وناريمان المانيا وإنجلترا ولكل منهم شقة الزوجية وعربة صغيرة وليست فارهة وفي حديث: أترك لأبنك بيت يأويه ودابه يركبها وحسن خلقه ** والحمدلله الحمدلله حسدنا في أبنائنا فضاع منا اصغرهم حافظ لدينه يؤمنى في صلاته يادودو أنتى يادوبك جميلة تتحدثين مع ضيوفك في محاولة لبث بعض أقوال خبيثه يتشدق بها بعض النفوس المريضة أو الضعيفة عنهم ف هونى على نفسك ماهكذا تصنع النجاحات سلولى سلولى بشويش يارغدة وادرسي ماتقولين هو مش هبد والراجل ثابت يرد بذوق وإحترام ما أسهل الاستفزاز وهذا أسلوب قليل الحيلة عفا عليه زمن مذيعات صغار أنتى أكبر من كده لم تستفيدي من ضيافته كنتى بذكاء عرفتى كثيرآ عن أسرة وبيت عملاق الفن حسن يوسف والنجمة المعتزلة التمثيل ولم تعتزل الحياة هناك فرق والتى تدرجت في تعلم دينها الصحيح كما تعلمتى أنتى الجلوس أمام الكاميرا للحوار بس أنصحك لاتنزلقي لأسلوب الصحافة الصفراء وحشة ليكى قوى والحافظ معايا يردد يا أهلا بالمعارك فينك ياحليم.

صدى البلد