ثقافة وفنون

قالّلي طبع الريم أصلو نافر

2026/01/15
musique classique
“طاف خيالك والليل كافر/ شفت بدرُو المُتجلّي سافِر/ صكّ غاضب لقى دمعي دافِر/ قالّلي جُملة وعقد الأظافر/ قالّلي طبع الريم أصلو نافر/ قُتْلو علّ ترِيم النوافر/ وعلّ راء الريم تبقى لام”..
رصد -“النيلين”

