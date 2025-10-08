الحركة الشعبية شمال: عقار لم يلتقي “الطاهر حجر والهادي إدريس” في كينيا

واكدت الحركة في بيان صحفي للناطق الرسمي باسم الحركة سعد محمد عبدالله أن القائد “عقار” لم يزر دولة كينيا على الإطلاق؛ كما لم يعقد أيّ لقاء أو يفتح تواصلاً مع المذكورين أعلاهُ، ولم يصدر عنه وعن مكتبه أو عن أيّ جهة تنظيمية ما يفيد بهذا الشأن، وليست هذه المرة الأولى التي تطالعنا فيها وسائل الإعلام بخبرٍ أو مقالٍ لا أساس له من الصحة؛ فهناك جهاتٌ سياسية تبث أجندتها المسمومة من خلف هذه الإشاعات، وليس لديها غير هذه الخطة المكررة، وتلك عادة سيئة يستخدمونها لتشويه مواقفنا الوطنية الراسخة، وكما أفشلنا المؤامرة من قبل، سنفعل ذلك الآن، وفي كل مرة.