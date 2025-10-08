المنتخب السعودي يضع قدمًا في مونديال 2026 بفوز مثير على إندونيسيا

اقترب المنتخب السعودي خطوة كبيرة من تحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره الإندونيسي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الإنماء) بجدة، ضمن الجولة الأولى من تصفيات الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وجاءت أهداف المباراة بتقدم المنتخب الإندونيسي في الدقيقة 11 عبر كيفين ديكس من ركلة جزاء، قبل أن ينجح المنتخب السعودي في قلب الطاولة سريعًا، حيث أدرك صالح أبو الشامات التعادل في الدقيقة 17.

ثم أضاف فراس البريكان الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 36، قبل أن يعزز تقدم الأخضر بهدف ثالث في الدقيقة 61. وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، قلص كيفين ديكس الفارق مجددًا لإندونيسيا بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

بهذا الفوز، وضع المنتخب السعودي قدمًا في المونديال، متصدرًا المجموعة الثانية من تصفيات الملحق بـ3 نقاط ثمينة، في انتظار مواجهته المقبلة أمام نظيره العراقي يوم الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته في جدة، في مواجهة مرتقبة قد تحسم صدارة المجموعة وبطاقة العبور المباشرة إلى كأس العالم.

ووفق نظام التصفيات، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما يخوض الوصيف مواجهة فاصلة بنظام الذهاب والإياب أمام وصيف المجموعة الأولى التي تضم قطر، الإمارات، وعُمان، لتحديد هوية المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

ودخل الأخضر اللقاء بثقة وخبرة طويلة في التصفيات الآسيوية، إذ يُعد من أكثر المنتخبات العربية استقرارًا في مشواره نحو المونديال، بعد مشاركته في 6 نسخ سابقة كان آخرها في مونديال قطر 2022.

واعتمد الفرنسي هيرفي رينارد في هذه المواجهة على مزيج متوازن من الخبرة والحيوية، حيث ضم تشكيله الأساسي كلاً من سالم الدوسري، وصالح أبو الشامات، وفراس البريكان في خط الهجوم، بينما تولى نواف العقيدي حراسة المرمى، أمام رباعي دفاعي ضم نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، ومتعب الحربي. وفي وسط الميدان، لعب الثلاثي عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، وناصر الدوسري دورًا محوريًا في الربط بين الدفاع والهجوم.

