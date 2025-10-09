الباغي الشقي يحب الفلول ولو كذب وتظاهر بغير ذلك.. وهو أكذب من مسيلمة!

من اليمين إلى الشمال: اللواء متمرد حسن محجوب (الدفعة 39 كلية حربية)، واللواء متمرد خالد بريش (الدفعة 37)، واللواء متمرد صالح منقبي (الدفعة 35)، ظهر ثلاثتهم في مقطع الفيديو الذي بثه قائد التمرد أمس، لخطاب زعم المتمردون أنه ألقاه في مدينة نيالا، ثلاثتهم من ضباط الجيش السابقين الذين تمردوا وانضموا إلى المليشيا عند اندلاع الحرب،



وأولهم (من اليمين) اللواء متمرد حسن محجوب الذي سبق له العمل معتمداً ووزيراً في ولاية شمال دارفور خلال عهد الإنقاذ، واللواء متمرد خالد بريش الذي سبق له العمل والياً لولاية وسط دارفور في العهد نفسه، وثالثهم اللواء متمرد صالح منقبي الذي عمل بالمشاهرة مع المليشيا عقب إحالته إلى المعاش، وتمرد بدوافع قبلية.. ثلاثتهم متمردون (وفلول بحسابات قائد التمرد).. والباغي الشقي يحب الفلول ولو كذب وتظاهر بغير ذلك.. وهو أكذب من مسيلمة!

د. مزمل أبو القاسم