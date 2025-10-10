ترامب: المرحلة المقبلة من اتفاق غزة ستشهد «نزع السلاح»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس بأن نزع السلاح سيكون جزءاً من المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن غزة، في ظل إصرار إسرائيل على وجوب تخلي الحركة عن سلاحها.

وقال ترامب للصحفيين أثناء اجتماع حكومي «لن أتحدث عن الأمر لأنكم تعرفون ما هي المرحلة الثانية. لكن.. سيكون هناك نزع للسلاح»، مضيفاً بأنه ستكون هناك أيضاً «عمليات انسحاب» للقوات الإسرائيلية.

وبشأن حل الدولتين قال ترامب لا رأي لي في حل الدولتين وأتطلع إلى «أوضاع أفضل» في غزة. سنؤسس شيئاً في غزة يمكن للناس العيش فيه.

