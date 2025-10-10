القبض على عدد من معتادي الإجرام بالمناطق الطرفية بمدينة ودمدني

في عملية نوعية تمكنت قوة الطوف الليلي المشترك بشرطة ولاية الجزيرة المكونه من القوات المسلحة، الشرطة، المخابرات العامة من القبض على عدد من معتادي الإجرام والمتفلتين بالمناطق الطرفية بالقطاع الشرقي والجنوبي بإحياء الصنيت، فريق شوك، الدباغة ، المدنيين، الأندلس، وفريق شوالات، عووضه العالي، الثلاجة.

قائد قوة الطوف الليلي المشترك أكد بأن الحملة حققت أهدافها بمداهمة أوكار الجريمة والخمور وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين للعدالة والمشتبهم بهم مشيرا بأن المناطق التي تم إستهدافها تعد بؤر للمتفلتين نسبة لمواقعها ومتاخمتها للنيل ومناطق تصنيع الخمور مبينا بأن توجيهات لجنة أمن الولاية الرامية لإزالة كافة الظواهر السالبه سوف تنفذ حتى ينعم المواطن بمزيد من الأمن والاستقرار

العميد شرطة د. مبارك ابكر مدير دائرة الجنايات المشرف على متابعة القوة أكد بأن ضرب أوكار الجريمة بالمناطق التي تم إستهدافها يعد عمل وقائي لمنع الجرائم وإكتشاف مايقع منها مشيدآ بالإنجازات التي حققتها قوة الطوف الليلي المشترك مؤكدا على إستمرار هذه الحملات والأطواف لإزالة كافة الظواهر السالبة

من جانبه أكد اللواء شرطة حقوقي/عبد الاله علي أحمد مديرشرطة ولاية الجزيرة أن رئاسة شرطة الولاية ماضية في حسم كافة المظاهر السالبة وحفظ الأمن والإستقرار وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكين قوات الشرطة بالولاية من الإضطلاع بواجباتها