إبراهيم جابر يشهد انطلاق فعاليات مهرجان مناهضة خطاب الكراهية وتعزيز برنامج العودة الطوعية

شهد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة للخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بمسرح النور الجيلاني بالكدور، انطلاق فعاليات مهرجان مناهضة خطاب الكراهية وتعزيز برنامج العودة الطوعية إلى ولاية الخرطوم وذلك بحضور وزير التحول الرقمي والاتصالات المهندس أحمد الدرديري، ووالى الخرطوم أحمد عثمان حمزة ووكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة د. جراهام عبدالقادر إلى جانب لفيف من قادة الأجهزة الأمنية ورواد الغناء والمسرح والأدباء.

وفى كلمته بهذه المناسبة، أكد الفريق مهندس إبراهيم جابر، على دور الفن والموسيقى فى الإعمار النفسي ومعالجة التشوهات الاجتماعية كجزء من أوجه الحرب المتعددة التى تتبناها مليشيا آل دقلو الإرهابية.

مضيفا أن الوطن فى هذا الظرف يحتاج إلى لغة تجمع السودانيين على صعيد واحد، مشيرا الى أن مثل هذه الأعمال الوطنية الجليلة التى يقوم بها مركز الفضاء وشركاءه من الفرق والمجموعات الثقافية والموسيقية لا تقل قدرا عن جهود البناء وإعادة الإعمار التي تقوم بها لجنة تهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

وإمتدح عضو المجلس السيادي الرعيل الأول من أبناء منطقة الكدرو الذين أثروا الساحة الغنائية فى السودان بشجي الألحان والأغنيات مقدما تحية خاصة للفنان النور الجيلاني ومساهمته الواضحة فى إثراء المكتبة السودانية بعدد من الأعمال التى جسدت جمال العديد من المدن والشخصيات فى السودان.

كما وعد سيادته بمتابعة وتوفير كل الاحتياجات الخدمية لمنطقة الكدرو ضمن اهتمامات اللجنة العليا وعلى الصعيد الولائي كذلك.