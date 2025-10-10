منوعات
تنبيه هام من “القطرية” للمسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي
نبّهت الخطوط الجوية القطرية المسافرين المتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي أنه اعتباراً من 12 أكتوبر 2025، سيتم اعتماد نظاماً جديداً للدخول/ الخروج (EES) تدريجياً.
وقالت عبر “تنبيهات السفر”: توّد الخطوط الجوية القطرية إعلام مسافريها الكرام المتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي أنه واعتباراً من 12 أكتوبر 2025، سيتم اعتماد نظاماً جديداً للدخول/ الخروج (EES) تدريجياً، حيث سينطبق هذا التغيير على مواطني الدول من خارج منطقة شنغن إجراءات الدخول والخروج على حدود منطقة شنغن.
وأضافت: وعليه، يرجى من المسافرين مراجعة المتطلبات الجديدة والتحقق من كيفية تأثير هذه التغييرات على رحلاتهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
الشرق القطرية