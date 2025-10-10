تنبيه هام من “القطرية” للمسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي

نبّهت الخطوط الجوية القطرية المسافرين المتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي أنه اعتباراً من 12 أكتوبر 2025، سيتم اعتماد نظاماً جديداً للدخول/ الخروج (EES) تدريجياً.

وقالت عبر “تنبيهات السفر”: توّد الخطوط الجوية القطرية إعلام مسافريها الكرام المتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي أنه واعتباراً من 12 أكتوبر 2025، سيتم اعتماد نظاماً جديداً للدخول/ الخروج (EES) تدريجياً، حيث سينطبق هذا التغيير على مواطني الدول من خارج منطقة شنغن إجراءات الدخول والخروج على حدود منطقة شنغن.

وأضافت: وعليه، يرجى من المسافرين مراجعة المتطلبات الجديدة والتحقق من كيفية تأثير هذه التغييرات على رحلاتهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

الشرق القطرية