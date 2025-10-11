بسبب مصاريف المدرسة.. موظفة تشكو زوجها أمام محكمة الأسرة: «طردني أنا وبنتي في نص الليل»

«طردني أنا وبنتي في نص الليل، بعد ما طلبت منه سداد مصاريف المدرسة واتجهت إلى منزل شقيقي، فوجدته يطلبني في بيت الطاعة، ولعدم امتثالي لطلبه رفع دعوى نشوز».. بهذه الكلمات الممزوجة بالوجع، وقفت موظفة أمام محكمة استئناف عالي الأسرة بالتجمع الخامس، تحكي تفاصيل مشكلتها مع زوجها، أثناء نظر الاستئناف على حكم نشوزها وإسقاط نفقتها الزوجية.

وقالت الزوجة أما المحكمة: «تزوجنا منذ ١٠ سنوات زواج صالونات، وأنجبت طفلة ألحقتها بإحدى مدارس اللغات وكان شرط زوجى أن أتحمل جميع مصروفاتها المدرسية ووافقت وقتها، وكنت أسددها من راتبى، لكن المصروفات زادت ولم أتمكن من سدادها؛ فطلبت منه السداد، فنشبت بيننا مشادة كلامية تحوّلت إلى مشاجرة ثم طردنى أنا وطفلتى من مسكن الزوجية».

وأضافت: «لجأت بعدها إلى منزل شقيقى، وحاولت أكثر من مرّة العودة إلى بيت الزوجية حفاظًا على ابنتنا واستقرار الأسرة، إلّا أننى فوجئت بتعنّت زوجى واعتدائه على شقيقى وخالى في أثناء محاولتهما التوسّط بيننا لإتمام الصلح، وهو ما دفعنى لتحرير محضر رسمى بالواقعة، مرفق به التقرير الطبى الخاص بالإصابات».

وأوضحت الزوجة أن ادعاء زوجها بشأن نشوزها، لا أساس له من الصحة، خاصة أنها خرجت من منزل الزوجية بالإكراه، ولم تمتنع يومًا عن طاعته إلّا بعد أن جعل الحياة بينهما مستحيلة، وطلبت من المحكمة، إلغاء الحكم الصادر بنشوزها، وإعادة النظر في الدعوى، مؤكدة أنها تتمسك بحقها وحق طفلتها في حياة كريمة وتعليم مستقر، بعيدًا عن الخلافات التي أشعلها الزوج بسبب المصروفات الدراسية.

المصري اليوم