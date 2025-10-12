هاني رمزي يوجه رسالة مؤثرة لنجله بعد زفافه: ربنا يسعدكم يارب

وجه الفنان هاني رمزي رسالة مؤثرة إلى نجله شادي بعد أيام من احتفاله بزفافه.

ونشر هاني رمزي مجموعة من الصور العائلية من حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وعلق قائلًا:”ألف مبروك لحبيب قلبي ابني شادي وعروسته ميرنا، ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب.”

وكان هانى رمزي قد احتفل بخطوبة نجله شادى فى فبراير ٢٠٢٥ .

أحدث اعمال هانى رمزي

وكانت احدث اعمال هانى رمزي السينمائية هو فيلم ٢٠٠ جنيه الذى عرض عام ٢٠٢١.

وهو من تأليف أحمد عبدالله، اخراج محمد امين، بطولة اسعاد يونس، احمد السقا، ليلى علوى، صابرين، احمد السعدني، هانى رمزى، احمد ادم، و خالد الصاوى، احمد رزق، غادة عادل.

