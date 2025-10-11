دراسة: كل ساعة إضافية أمام الشاشات تخفّض الأداء الدراسي للأطفال

كشفت دراسة كندية حديثة أن قضاء الأطفال وقتًا أطول أمام الشاشات يؤدي إلى تدهور أدائهم في اختبارات القراءة والرياضيات.

وأظهرت الدراسة الموسعة، التي أُجريت في كندا ونُشرت في مجلة JAMA Network Open، وجود صلة مباشرة بين زيادة وقت استخدام الأطفال للشاشات وتراجع مستوياتهم الأكاديمية. وقاد البحثَ خبراء من مستشفى الأطفال في تورنتو، حيث تابعوا أكثر من 3000 طفل على مدى 15 عامًا، من عام 2008 إلى 2023.

ووجد الباحثون أن كل ساعة إضافية يقضيها الطفل يوميًا أمام الشاشات ترتبط بانخفاض احتمالية تحقيق درجات مرتفعة في القراءة والرياضيات بنسبة تتراوح بين 9 و10 في المائة. وشملت الدراسة بيانات حول استخدام مختلف أنواع الشاشات، مثل التلفزيون، والأجهزة الرقمية، وألعاب الفيديو، التي جُمعت من خلال استبيانات وُزعت على أولياء الأمور.

ووفقًا لصحيفة التلغراف البريطانية، قالت الدكتورة كاثرين بيركن، كبيرة مؤلفي الدراسة والطبيبة في مستشفى الأطفال، إن “وقت الشاشات أصبح جزءًا من الحياة اليومية لمعظم العائلات، والمستويات العالية من التعرض، خصوصًا للتلفزيون والوسائط الإلكترونية، ترتبط بنتائج دراسية أضعف”.

سبق