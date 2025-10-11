تحذير من الأرصاد الجوية أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم إنذاراً باللون البرتقالي من خطورة عالية في كل من وسط وجنوب ولاية جنوب كردفان، جنوب ولاية غرب كردفان و جنوب ولايتي شرق و جنوب دارفور، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قد تتسبب في جريان عالي للمياه في المناطق المنخفضة والأودية .

وقد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هذه الأمطار والعواصف الرعدية متوقعة اليوم السبت 11 أكتوبرالساعة الثالثة مساءً.

وقدرت الهيئة أن هطول الأمطار قد يحدث في وقت ما بين عصر اليوم حتى وقت متأخر منه تقريباً بحدود الساعة الحادية عشرة من هذه الليلة.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عبور مجاري المياه سريعة الجريان ماشياً أو راكبا مهما بدت ضحلة.

و شددت الهيئة على المواطنين بتجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه، كما تشجع المواطنين على اتباع تعليمات وارشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصه للحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم، والبقاء على أُهبة الاستعداد.

سونا