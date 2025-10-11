شاهد بالفيديو.. الفنان حسين الصادق ينهار بالبكاء بعد أن شاهد شقيقه الفنان أحمد يصعد المسرح لمؤازرته في حفله الجماهيري بالقاهرة

فشل الفنان السوداني, الشاب حسين الصادق, في حبس دموعه أثناء تقديمه وصلة غنائية بأحد المسارح بالعاصمة المصرية القاهرة, أمس الجمعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب كان قد أحيا حفل جماهيري حضره جمهور غفير تفاعل مع أنغام أغنياته التي قدمها.

ووفقاً لمقطع فيديو متداول على نطاق واسع فقد ظهر الفنان حسين الصادق, ينهار بالبكاء بعد أن شاهد شقيقه الفنان أحمد الصادق, يحضر الحفل لمساندته

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فشل الفنان الملقب بالدكتور في حبس دموعه ودخل في عناق مع شقيقه الذي صعد المسرح لمؤازرته.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين