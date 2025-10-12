الفنان علي كايرو يكتب رسالة مؤثرة من سرير المرض: (اتعلمت الدرس وراجعت نفسي وقررت أكون سبب في الخير مش في الأذى وشكراً الشعب السوداني العظيم) والجمهور: (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)

أثار الفنان السوداني, علي كايرو, تعاطف على الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رسالة مؤثرة قام بكتابتها من سرير المرض.

الفنان المثير للجدل يرقد طريح الفراش بإحدى مستشفيات أوغندا, منذ فترة ليست بالقصيرة بعد تعرضه لوعكة صحية قرر على إثرها الإطباء إجراء عملية جراحية له.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب كايرو, عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيبسوك, رسالته المؤثرة والتي قال فيها: (أنا علي عباس علي الطاهر المعروف بين الناس بـ علي كايرو, الزمن الفات كان مليان تجارب فيها الغلط وفيها الصح، فيها وجع وفيها دروس ما بتتنسى).

وتابع: (لكن الحصل لي مؤخرًا خلاني أقيف مع نفسي وقفة حقيقية، وأراجع كل خطوة مشيت فيها الوقفة العظيمة والنبيلة الوقفها معاي الشعب السوداني كانت أكبر رسالة ممكن توصلني — رسالة محبة ورسالة غفران ورسالة إنو مهما حصل الشعب السوداني قلبو كبير وما بينسى أولادو الموقف دا هزّني من جوّا وخلاني أحس إنو في مسؤولية كبيرة فوق كتفي الناس دي حبتني رغم كل العثرات رغم كل الكلام ورغم الظروف ودي محبة ما بتتقدر بثمن

عشان كده قررت أغير قررت أكون إنسان جديد بمعنى الكلمة أترك وراي أي تصرف أو سلوك ممكن يسيء لي أو لشعبي أو لبلدي). وأضاف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (من الليلة دي علي كايرو القديم انتهى والناس حتشوف علي جديد — علي بيفكر قبل ما يتكلم بيسمع قبل ما يحكم وبيحترم قبل ما يطلب الاحترام أنا راجع للناس البحبوني بصورة تليق بيهم وباسم السودان الجميل البستاهل كل احترام وتقدير رافع راسي بشكر كل زول وقف معاي وكل زول دعا لي وكل زول صدق إنو التغيير ممكن).

وختم علي كايرو, رسالته المؤثرة قائلاً: (محبتكم وصلتني وده الدافع البخليني أبدأ من جديد بقلب نضيف ونية صافية وبإيمان إنو ربنا دايمًا فاتح باب التوبة والتغيير, من اليوم رسالتي بسيطة: أنا واحد منكم اتعلمت الدرس وراجعت نفسي وقررت أكون سبب في الخير مش في الأذى وشكرًا لكل الشعب السوداني العظيم — أنتو البركة وأنتو السبب وأنتو الأمل).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد وجدت رسالة الفنان تعاطفاً كبيراً من الجمهور الذي تمنى له عاجل الشفاء مع تعليق مكرر من عدد كبير من المتابعين نقلوا فيه الأية الكريمة من سورة القصص والتي تقول: “إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين