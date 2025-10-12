مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. قبل لحظات من حفلها زفافهما.. “عريس” سوداني يثير الرعب في قلب “عروسه” ويجعلها تجري خلفه بالزفاف والحاضرون ينفجرون يالضحكات

2025/10/12
خطف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ضحكات الجمهور الذي بدوره قام بمشاركة المقطع على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول تم تصويره من جلسة “أوت دور”, لعريس سوداني, وعروسته, وذلك قبل لحظات من بداية حفل الزفاف.

ووفقاً لما أظهر الفيديو فإن العريس أصاب “عروسه”, بالرعب بعد أن صرح للطاقم الذي أشرف على “الأوت دور”, برغبته في الزواج في المستقبل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن العروس فقدت السيطرة على أعصابها وأخذت تجري خلف “عريسها” بفستان الزفاف في لقطة كوميدية جعلت الحاضرون ينفجرون في الضحك.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

