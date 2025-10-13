بوست خاص لمنسوبي الحركات المسلحة ⛔⛔

لن تستطيع أن تفرض الحركات معادلة ردع جديدة عن طريق تصريحات منسوبيها أمثال فوزي حسن وغيرهم، ولن تستطيع أن تؤثر على الرأي العام من خلال استفزازها لمجموعات معينة، بل بالعكس ستعمق حالة الرفض الاجتماعي لها وتزيد من عزلتها كحركات قبلية تعبر عن مزاج ومصالح ضيقة. ستظل هذه الحركات تمارس السياسة بعقلية المناكفة، متعمدة تبني مواقف غير معقولة تقوم على قاعدة ما أتى به الشمالي مرفوض، إذاً علينا أن نتبنى غيره..

لا يوجد عاقل يتحمل تكلفة عودة بقال في ظل حالة الكره التي يحملها السودانيون تجاهه. فأنت عندما تروج لبقال كيدا في الذين يرفضون عودته وتنسج المقارنات المجردة فأنت هنا تحرق نفسك وتضع نفسك أمام كتلة كبيرة ترى فيك مستودعا لجمع المجرمين وتوظيفهم، وهم ليسوا مقاتلين يمكن استخدامهم وتدويرهم للقتال في صالح الجيش وتحرير الفاشر وغيرها، بل مطرودين يبحثون عن حبل نجاة وفرصة وفرتها لهم أنت باحتضانهم..

مشكلة الحركات أنها بنت مواقفها دائماً على معاداة الآخر، ولا مانع عندها من أن تكسب اللحظي مثل تعنتها لفرض وزراء بعينهم والترويج لعودة بقال وغيرهم، في مقابل خسارة الاستراتيجي وهو بناء وضعية بقاء تضمن لها فاعلية في المستقبل. وبين اللحظي والاستراتيجي يتجلى ضعف الخيال وسط منسوبي الحركات المهووسين فقط بمعاداة الشماليين بدلاً من تنفيذ رؤية تساعد في ضمان استمرار وجودهم وفقاً لما هو معقول وما هو متقبل عند جميع السودانيين..

على العموم مواقف الحركات ستسرع في عزلها ومحاصرتها وطعنها لنفسها بنفسها بلا تدخل من المجموعات التي طالما تحججت الحركات بأنها تعاديها ولا ترغب في وجودها. فبمنسوبيها أمثال فوزي ستكتب الحركات نهايتها بنفسها، وستجد نفسها معزولة ومنبوذة. لو خطفتها الطير فلن يقول لها أحد هش ولو افترستها الكلاب فلن يقول لها أحد جر .

حسبو البيلي

