الاتحاد السعودي لكرة القدم يحسم مصير رينارد

كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي عن مصير الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بعد قيادته “الأخضر” للتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026.

وتأهل المنتخب السعودي رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدره المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية والتي ضمت منتخبي العراق وإندونيسيا ليواصل “الأخضر” مشواره الناجح نحو المونديال القادم حيث جاء تأهل السعودية بعد تساويها في النقاط مع منتخب العراق (4 نقاط لكل منهما) إلا أن أفضلية عدد الأهداف المسجلة منحت الصدارة للأخضر.

وأكد ياسر المسحل استمرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في منصبه مديرا فنيا للمنتخب الوطني وذلك عقب نهاية مواجهة العراق ضمن الجولة الثانية من ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال المسحل في تصريحات إعلامية عقب المباراة: “هدفنا خلال الفترة القادمة هو التطور، ومواصلة دعم المنتخب على جميع المستويات، بما يضمن استقرار الجهاز الفني وتحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات القادمة.”

وجاءت تصريحات المسحل لتضع حدا للتكهنات حول مستقبل المدرب رينارد حيث أوضح أن الأخير مستمر في قيادة المنتخب السعودي خلال بطولة كأس العالم للأندية المقبلة مشددا على ثقة الاتحاد في الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي.

ونجح المنتخب السعودي في حجز بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثالثة تواليا، والسابعة في تاريخ الأخضر بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه المنتخب العراقي دون أهداف في المواجهة المثيرة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة لحساب الجولة الثانية من الملحق الآسيوي.

المصدر: RT