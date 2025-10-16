وفد وزارة الصحة يتفقد سير العمل بالمراكز التخصصية بولاية كسلا

تفقد مدير إدارة التنمية والمشروعات بوزارة الصحة المهندس عبد الرحيم عثمان سير العمل وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بولاية كسلا خلال زيارة وفد الوزارة للولاية الاربعاء.

وعقد المهندس عبد الرحيم فور وصوله اجتماعا مع المدير العام لوزارة الصحة بكسلا الوزير المكلف الدكتور علي آدم تناول سير العمل والوقوف على البرامج والمشروعات في مجالات توفير الأجهزة التخصصية والمعدات والمستهلكات.

وقام وفد وزارة الصحة بزيارة تفقدية لمحطات الأكسجين والوقوف على مدى تغطيتها لحوجة المرضى بمستشفيات الولاية المختلفة.

كما قام بزيارة المركز التشخيصي ومعاينة الموقع وجهاز الرنين المغناطيسي الذي يعد نقلة نوعية في الولاية لتقليل معاناة المرضى للذهاب لإجراء صورة الرنين المغناطيسي خارج الولاية، مؤكدا توفر الرنين المغناطيسي في القضارف وكسلا والبحر الأحمر والشمالية.