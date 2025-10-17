كين يطمح لتجاوز آلام المونديال وتحقيق المجد الصيف القادم

يرغب هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن يمحو الذكريات المحبطة الخاصة بكأس العالم وأن يحقق المجد لإنجلترا في البطولة التي تقام الصيف القادم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كين ساهم في تأمين تأهل المنتخب الإنجليزي لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، بتسجيله هدفين في المباراة التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي على لاتفيا بخماسية نظيفة.

ويعني هذا أن كين /32 عاما/ سيحصل على فرصة أخرى للظهور على المسرح العالمي، بعد أربعة أعوام من إهداره ركلة جزاء في مباراة دور الثمانية التي خسرها المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الفرنسي في قطر، وهو شيء طارد اللاعب لبعض الوقت.

وقال كين :”اعتقد أن ذلك كان على الأرجح أسوأ إحساس شعرت به في أي لحظة. من الواضح أنني خسرت نهائيات من قبل”.

وأضاف :”عندما تتحمل تلك المسؤولية، اشعر وكأنها تقع على عاتقي، واعتقد أن عدم قدرتي على تنفيذ شيء كنت قادرا على تنفيذه مرات عديدة في مسيرتي، كان ذلك أصعب جزء علي أن اتعامل معه واتقبله”.

وأكد :”لا أفكر في هذا كثيرا الآن. بعد بطولة كبرى أخرى، تتجاوز الأمر وتتعايش معه”.

وأكمل :”سجلت ركلة جزاء في الدور قبل النهائي ببطولة أمم أوروبا، حيث تواجه ضغوطا تعتبر من أعلى مستويات الضغط التي يمكن أن تواجهها”.

وأوضح :” بالنسبة لأن هذه هي آخر ذكرياتي في كأس العالم، نعم، اتطلع إلى النسخة القادمة لمحاولة تصحيح ذلك، ومحاولة الوصول أبعد، ومحاولة رفع الكأس كما نحلم جميعا. الفرصة دائما موجودة عندما يحين ذلك الوقت”.

وأكد :”اعتقد أن هذه اللحظات تشكلك كشخص، وكلاعب وبالتأكيد ساعدتني في أن أصبح لاعبا أفضل”.

وبالتأكيد وصل كين لمستويات أعلى منذ تلك اللحظة وأكد أنه يقدم حاليا أفضل مستويات في مسيرته.

وفي عمر 32 عاما، مازال كين يسجل الكثير من الأهداف بسرعة غير مسبوقة، حيث رفع رصيد أهدافه إلى 21 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم مع النادي والمنتخب بفضل هدفيه في منتخب لاتفيا.

وأصبح كين في طريقه نحو الخلود بعدما وصل إلى 76 هدفا مع منتخب بلاده، ويبدو أن الوصول إلى مئة هدف بات أمرا محتملا بشكل متزايد.

وقال كين :”اعتقد أن الهدف هناك. الطريقة التي اشعر بها الآن، لا اعتقد أنني سأبطئ في أي وقت قريب”.

وأضاف: “أريد أن أبقى عند هذا المستوى لأطول فترة ممكنة. أنا الآن بلغت 76 هدفا، وهذا يعني أنه يتبقى لي 24 هدفا، ولدينا بعض المباريات بين الآن وكأس العالم، وسأسعى للاقتراب أكثر من مئة هدف”.

وأكد :”الأهداف موجودة والأرقام تتحدث عن نفسها. الطريقة التي اشعر بها في الملعب، والطريقة التي أرى بها المباراة، من الناحية البدنية وبدون الكرة، والضغط، اشعر أنني في مكان جيد جدا”.

