الزعيم العسكري الجديد في مدغشقر: استيلاء الجيش على السلطة “ليس انقلابا”

أصر القائد العسكري الجديد لمدغشقر، الكولونيل مايكل راندريانيرينا، عشية أدائه اليمين الدستورية كزعيم جديد يوم الجمعة، على أن استيلاء الجيش على السلطة، الذي دفع الرئيس أندريه راجولينا إلى الفرار من الجزيرة، “ليس انقلابًا”.

واجه راندريانيرينا انتقادات دولية بعد أن أعلنت وحدته العسكرية “كابسات” يوم الثلاثاء استيلائها على السلطة – وهو إعلان صدر بعد لحظات من عزل البرلمان لراجولينا.

وقال للصحفيين يوم الخميس: “الانقلاب هو دخول الجنود إلى القصر الرئاسي مسلحين. يطلقون النار. هناك سفك دماء… هذا ليس انقلابًا”، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

احتفلت شوارع أنتاناناريفو، عاصمة هذه الجزيرة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي، منذ هذا الاستيلاء الدرامي.

عادت الحياة إلى طبيعتها بعد ثلاثة أسابيع من الحواجز والاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في 25 سبتمبر.

أكدت المحكمة العليا في البلاد، يوم الجمعة، رسميًا تعيين راندريانيرينا “رئيسًا لإعادة تأسيس جمهورية مدغشقر”، وفقًا لمرسوم صادر عنها.

وتعهد الجندي البالغ من العمر 51 عامًا بإجراء انتخابات خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، وصرح لوسائل الإعلام المحلية بأن المشاورات جارية لتعيين رئيس للوزراء.

أثارت إقالة راجولينا – الذي وصل إلى السلطة لأول مرة بعد انقلاب مدعوم من الجيش عام 2009 وانتُخب عامي 2018 و2023 – مخاوف دولية.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “التغيير غير الدستوري للحكومة” ودعا إلى “العودة إلى النظام الدستوري وسيادة القانون”.

وذكر بيان للأمم المتحدة يوم الخميس أن جوتيريش “يشجع جميع الأطراف المعنية في مدغشقر، بمن فيهم الشباب، على العمل معًا لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار في البلاد”.

أعلن الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية مدغشقر، أنه أرسل وفدًا إلى البلاد لإجراء محادثات حول “استعادة النظام الدستوري”.

كما أرسلت مجموعة التنمية لجنوب أفريقيا (سادك) بعثة لتقصي الحقائق.

مدغشقر هي أحدث مستعمرة فرنسية سابقة تقع تحت السيطرة العسكرية منذ عام 2020، بعد انقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر والجابون وغينيا.

