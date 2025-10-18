رياضية
لولوة الخاطر: هذا ليس هو الموقف الأول للكابتن حسن الهيدوس
أشادت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتصريحات قائد منتخبنا الوطني الكابتن حسن الهيدوس بصعود منتخبنا الوطني إلى كأس العالم 2026 .
وقالت سعادتها – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – عندما يكون الرياضي إنسانا وصاحب همّ وقضية، والأمر ذاته ينسحب على العاملين في كل المجالات، وشتان بين من يعمل لمجد شخصي وبين من يعمل من أجل مبدأ وقضية.
وأضافت: هذا ليس هو الموقف الأول للكابتن حسن الهيدوس فله وقفات مشرفة في قضايا اجتماعية ووطنية دون أن يطلب لذلك مقابلا على عكس الكثير من الأسماء.
واختتمت منشورها بالقول: “كتب الله أجرك كاملا غير منقوص الكابتن حسن الهيدوس ومبارك التأهل المستحق”.
الشرق القطرية