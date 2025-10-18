رياضية

لولوة الخاطر: هذا ليس هو الموقف الأول للكابتن حسن الهيدوس

2025/10/18
قطر

أشادت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتصريحات قائد منتخبنا الوطني الكابتن حسن الهيدوس بصعود منتخبنا الوطني إلى كأس العالم 2026 .

وقالت سعادتها – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – عندما يكون الرياضي إنسانا وصاحب همّ وقضية، والأمر ذاته ينسحب على العاملين في كل المجالات، وشتان بين من يعمل لمجد شخصي وبين من يعمل من أجل مبدأ وقضية.

وأضافت: هذا ليس هو الموقف الأول للكابتن حسن الهيدوس فله وقفات مشرفة في قضايا اجتماعية ووطنية دون أن يطلب لذلك مقابلا على عكس الكثير من الأسماء.

واختتمت منشورها بالقول: “كتب الله أجرك كاملا غير منقوص الكابتن حسن الهيدوس ومبارك التأهل المستحق”.

الشرق القطرية

2025/10/18