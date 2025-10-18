شاهد.. المذيعة عزيزة عوض الكريم تعلق على فيديو رقصها في حفل زميلها العريس “العربي”: (أحمد دا ولدي عديل وحلفت في عرسو إلا أرقص وأعزو)

نشرت المذيعة السودانية, عزيزة عوض الكريم, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ردت فيها على رقصها في حفل “حنة” زميلها العريس أحمد العربي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيعة كانت قد ظهرت في بث مباشر من الحفل وهي ترقص وسط زملائها وزميلتها بالوسط الإعلامي.

ونشرت عزيزة, صورة من مشاركتها في حفل أحمد العربي, وكتبت عليها: (احمد دة ولدي عديل عشرة سنين زمالة قناة ام درمان العمرها ما بتشيخ ولا بتتنسي).

وأضافت مذيعة قناة البلد, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (حلفت في عرسو إلا أرقص وأعزو . ألف ألف مبرووووك والليلة عقدوا تتهنوا ياربي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين