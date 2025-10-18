رحيل ليونيل ميسي فجّر أزمة “ركلات حرة” في برشلونة

بات برشلونة دون لاعب متخصص في الركلات الحرة المباشرة، بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما يحرم الفريق الكتالوني من الاستفادة من أحد أبرز أسلحته في السنوات الماضية.

وسجّل ليونيل ميسي 50 هدفاً من ركلات حرة مباشرة رفقة برشلونة، من أصل 69 هدفاً بهذه الطريقة في مسيرته، آخرها يوم 2 مايو 2021 ضد فالنسيا في ملعب “ميستايا”.

وبعد آخر ركلة حرة ناجحة من الساحر الأرجنتيني، اكتفى برشلونة بتسجيل ثلاثة أهداف فقط من ركلات حرة، ما يشير إلى معاناة حقيقية في هذا الجانب، والذي يحرم النادي من فرص كثيرة للتهديف.

من سجل من ركلات حرة في برشلونة بعد مغادرة ليونيل ميسي؟

من أصل 27 محاولة في الدوري الإسباني بموسم 2024-2025، سجّل بابلو توري فقط من ركلة حرة مباشرة لبرشلونة، وقبلها جاء هدفان بنفس الطريقة من 21 محاولة، عبر فيران توريس وروبرتو ليفاندوفسكي.

وحاول العديد من اللاعبين تعويض “ليو” في هذا التخصص دون جدوى، أبرزهم رافينيا وليفاندوفسكي وفيران توريس، ليأتي الدور الآن على ماركوس راشفورد، الذي كان المنفذ الأول للركلات الحرة في مانشستر يونايتد بمرحلة سابقة.

وسجل قائد “راقصي التانغو” 50 هدفاً من ركلات حرة في 47 مباراة مع برشلونة، حيث نفذ ركلتين ناجحتين في مباراة واحدة خلال ثلاث مناسبات، ضد إشبيلية في 2015، وإسبانيول في 2018، وسيلتا فيغو في 2019.

الشرق